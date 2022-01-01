Intel Core i7 1165G7 против Celeron N5100
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Celeron N5100 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 610 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- На 79% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +118%
1511
694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +238%
6100
1803
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +108%
2890
1391
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +236%
10706
3190
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +134%
1429
611
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +169%
4484
1668
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Jasper Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|N5100
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics 24 EUs
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 24 EUs
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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