Intel Core i7 1165G7 против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 40% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +44%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +323%
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +66%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +199%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +46%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +154%
4978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1165G7
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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