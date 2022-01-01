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Intel Core i7 1165G7 против i3 1110G4

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 1092 балла
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 46% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +210%
10706
Core i3 1110G4
3451
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +174%
4484
Core i3 1110G4
1637
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake UP4
Номер модели i7-1165G7 i3-1110G4
Сокет BGA-1449 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 15-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или i7 1165G7
2. AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i7 1165G7
3. Intel Core i7 11800H или i7 1165G7
4. AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i7 1165G7
5. Intel Core i5 11300H или i7 1165G7
6. Intel Pentium Silver N6000 или Core i3 1110G4

Комментарии

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