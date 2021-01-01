Intel Core i7 1165G7 против i3 1125G4
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1473 и 1100 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
492
Cinebench R20 (многоядерный)
2528
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +12%
2855
2551
Passmark CPU (многоядерный)
10299
10258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +33%
1447
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +22%
4717
3867
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1165G7
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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