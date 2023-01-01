Intel Core i7 1165G7 против i3 1220P
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i3 1220P с 10-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1220P
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
6032
Passmark CPU (одноядерный)
2847
Core i3 1220P +21%
3443
Passmark CPU (многоядерный)
10422
Core i3 1220P +45%
15130
Geekbench 5 (одноядерный)
1417
Core i3 1220P +7%
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
4336
Core i3 1220P +16%
5016
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i3-1220P
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics (64EU)
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|15x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|16
|Вычислительные блоки
|96
|64
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i3 1220P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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