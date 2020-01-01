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Intel Core i7 1165G7 против i3 7100U

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или i3 7100U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +460%
2483
Core i3 7100U
443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +131%
3180
Core i3 7100U
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +370%
12766
Core i3 7100U
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +153%
1512
Core i3 7100U
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +268%
4978
Core i3 7100U
1353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i3 7100U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 30 августа 2016
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Kaby Lake
Номер модели i7-1165G7 i3-7100U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i3 7100U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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