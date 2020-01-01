Intel Core i7 1165G7 против i3 8300
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +38%
3180
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +104%
12766
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +116%
1512
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +215%
4978
1578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i3-8300
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|28x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i3 8300
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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