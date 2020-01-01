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Intel Core i7 1165G7 против i3 9100F

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i3 9100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +114%
2483
Core i3 9100F
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +27%
3180
Core i3 9100F
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +89%
12766
Core i3 9100F
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +41%
1512
Core i3 9100F
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +37%
4978
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Coffee Lake
Номер модели i7-1165G7 i3-9100F
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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