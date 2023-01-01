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Intel Core i7 1165G7 против i3 N305

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i3 N305
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i3 N305

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1426 и 1096 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +25%
1512
Core i3 N305
1211
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +68%
6084
Core i3 N305
3616
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +29%
1427
Core i3 N305
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake
Номер модели i7-1165G7 i3-N305
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 -
Потоков 8 -
Частота 1.2-2.8 ГГц 0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 9-15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 9

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