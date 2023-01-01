Intel Core i7 1165G7 против i3 N305
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
53
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1426 и 1096 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 N305
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +25%
1512
1211
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +68%
6084
3616
Passmark CPU (одноядерный)
2854
Passmark CPU (многоядерный)
10515
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +29%
1427
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
4371
Core i3 N305 +6%
4621
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i3-N305
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|9-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|1
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i3 N305
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|9
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