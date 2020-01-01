Intel Core i7 1165G7 против i5 10210Y
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 10210Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
- На 53% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +53%
3180
2077
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +165%
12766
4823
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +57%
1512
962
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +89%
4978
2631
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Amber Lake Y
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-10210Y
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 10210Y
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|10
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1
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