Intel Core i7 1165G7 против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +12%
498
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +18%
2483
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +20%
3180
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +43%
12766
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +32%
1512
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +23%
4978
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
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