Intel Core i7 1165G7 против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 33% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +44%
498
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +196%
2483
840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +93%
3180
1645
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +141%
12766
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +38%
1512
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +87%
4978
2667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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