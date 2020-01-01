Intel Core i7 1165G7 против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 27% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.7 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +21%
498
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +108%
2483
1191
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +37%
3180
2325
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +59%
12766
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +30%
1512
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +27%
4978
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 4800HS vs Intel Core i7 1165G7
- AMD Ryzen 5 4500U vs Intel Core i7 1165G7
- AMD Ryzen 7 4800U vs Intel Core i7 1165G7
- Intel Core i7 10710U vs i7 1165G7
- Intel Core i7 1060G7 vs i7 1165G7
- AMD Ryzen 5 4500U vs Intel Core i5 1035G4
- Intel Core i5 10210U vs i5 1035G4
- Intel Core i5 1035G7 vs i5 1035G4
- Intel Core i3 1005G1 vs i5 1035G4