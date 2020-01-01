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Intel Core i7 1165G7 против i5 10500

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 77% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7
2483
Core i5 10500 +35%
3349
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +16%
3180
Core i5 10500
2746
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
12766
Core i5 10500 +3%
13202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +37%
1512
Core i5 10500
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4978
Core i5 10500 +19%
5901

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 192 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake
Номер модели i7-1165G7 i5-10500
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 31x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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