Intel Core i7 1165G7 против i5 10500T
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 58% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 36 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +28%
498
390
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Core i5 10500T +12%
2784
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +34%
3180
2373
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +20%
12766
10646
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +61%
1512
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +7%
4978
4659
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|192 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-10500T
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|36 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1