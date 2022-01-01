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Intel Core i7 1165G7 против i5 1230U

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 1230U
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i5 1230U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i5 1230U с 10-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1230U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 68% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +7%
10538
Core i5 1230U
9868
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4321
Core i5 1230U +37%
5924
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 1230U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Alder Lake-U
Номер модели i7-1165G7 i5-1230U
Сокет BGA-1449 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 12
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 850 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i5 1230U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 1230U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 14

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i7 1165G7
2. AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i7 1165G7
3. Intel Core i7 1195G7 или Intel Core i7 1165G7
4. Intel Core i5 1235U или Intel Core i7 1165G7
5. Intel Core i5 1240P или Intel Core i7 1165G7
6. Apple M1 или Intel Core i5 1230U
7. Intel Core i5 1130G7 или Intel Core i5 1230U
8. Intel Core i5 1240P или Intel Core i5 1230U

Комментарии

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