Intel Core i7 1165G7 против i5 12500H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 38% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1419 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1511
Core i5 12500H +14%
1722
Cinebench R23 (многоядерный)
6100
Core i5 12500H +142%
14751
Passmark CPU (одноядерный)
2890
Passmark CPU (многоядерный)
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
1429
Core i5 12500H +17%
1670
Geekbench 5 (многоядерный)
4484
Core i5 12500H +134%
10513
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-12500H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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