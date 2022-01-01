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Intel Core i7 1165G7 против i5 12600K

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или десктопный i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 78% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1419 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6100
Core i5 12600K +185%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10706
Core i5 12600K +155%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4484
Core i5 12600K +164%
11821
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Alder Lake-S
Номер модели i7-1165G7 i5-12600K
Сокет BGA-1449 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 16
Частота 1.2-2.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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