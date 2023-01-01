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Intel Core i7 1165G7 против i5 13500H

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 13500H
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i5 13500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i5 13500H с 12-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500H and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1721 и 1426 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6063
Core i5 13500H +131%
13982
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10398
Core i5 13500H +131%
24051
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4304
Core i5 13500H +155%
10989
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 13500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1165G7 i5-13500H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 1.2-2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) - 95 Вт
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i5 13500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 13500H
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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