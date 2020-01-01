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Intel Core i7 1165G7 против i5 7300HQ

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +153%
12766
Core i5 7300HQ
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2017
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Kaby Lake
Номер модели i7-1165G7 i5-7300HQ
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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