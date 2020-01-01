Intel Core i7 1165G7 против i5 7500
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i5 7500 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 77% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +39%
3180
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +109%
12766
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +64%
1512
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +55%
4978
3207
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|202 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-7500
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 7500
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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