Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный i5 7500 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.