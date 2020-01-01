Intel Core i7 1165G7 против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +44%
498
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +107%
2483
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +63%
3180
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +112%
12766
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +86%
1512
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +93%
4978
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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