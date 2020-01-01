Intel Core i7 1165G7 против i5 8279U
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +25%
498
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +48%
2483
1679
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +43%
3180
2225
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +61%
12766
7911
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +64%
1512
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +26%
4978
3960
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|21 мая 2019
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-8279U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics 655
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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