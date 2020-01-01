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Intel Core i7 1165G7 против i7 10510Y

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i7 10510Y
Intel Core i7 10510Y

Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 10510Y на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510Y and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10510Y
  • На 53% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +106%
4978
Core i7 10510Y
2414

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i7 10510Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Amber Lake Y
Номер модели i7-1165G7 i7-10510Y
Сокет BGA-1440 BGA-1377
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 28x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i7 10510Y
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций - SSE4.1

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Комментарии

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