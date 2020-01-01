Intel Core i7 1165G7 против i7 1068NG7
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +10%
498
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +44%
2483
1726
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +23%
3180
2581
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +21%
12766
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +23%
1512
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +7%
4978
4667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 января 2020
|Цена в момент релиза
|-
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i7-1068NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics 940
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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