Intel Core i7 1165G7 против i7 1160G7
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1160G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- На 40% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
3180
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +4%
1512
1450
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +11%
4978
4469
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1165G7
|i7-1160G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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