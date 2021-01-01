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Intel Core i7 11700 против AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7 11700
VS
AMD Ryzen 5 2600X
Intel Core i7 11700
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1069 баллов
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700 +30%
1412
Ryzen 5 2600X
1090
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700 +24%
9177
Ryzen 5 2600X
7406
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700 +31%
3098
Ryzen 5 2600X
2367
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +50%
20992
Ryzen 5 2600X
14038
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +59%
1663
Ryzen 5 2600X
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +63%
9424
Ryzen 5 2600X
5791

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и AMD Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 323 долларов 229 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i7-11700 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Ryzen 5 2600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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