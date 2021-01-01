Intel Core i7 11700 против AMD Ryzen 7 4700G
Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1233 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.46 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700 +6%
1412
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
9177
Ryzen 7 4700G +37%
12602
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700 +13%
3098
2731
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +6%
20992
19801
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +35%
1663
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +20%
9424
7880
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11700
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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