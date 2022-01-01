Intel Core i7 11700 против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 80 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1445
Ryzen 7 5800X3D +4%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
9340
Ryzen 7 5800X3D +60%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700 +23%
3120
2531
Passmark CPU (многоядерный)
20865
Ryzen 7 5800X3D +10%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +2%
1670
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
9683
Ryzen 7 5800X3D +17%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i7-11700
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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