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Intel Core i7 11700 против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 11700
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 11700
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1665 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1432
Ryzen 7 7700X +37%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
11038
Ryzen 7 7700X +75%
19307
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700
1657
Ryzen 7 7700X +33%
2204
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700
9606
Ryzen 7 7700X +50%
14370
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raphael
Номер модели i7-11700 -
Сокет LGA-1200 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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