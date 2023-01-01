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Intel Core i7 11700 против Apple M2 Pro

Intel Core i7 11700
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 11700
Apple M2 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 154.8 ГБ/c (310%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1665 баллов
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1439
M2 Pro +15%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
10983
M2 Pro +36%
14898
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3126
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
19861
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700
1653
M2 Pro +19%
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700
9613
M2 Pro +51%
14531
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Apple M2
Номер модели i7-11700 -
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 64 152
ROPs 32 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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