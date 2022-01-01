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Intel Core i7 11700 против i3 12100

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i7 11700
Intel Core i3 12100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1437
Core i3 12100 +16%
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700 +15%
9282
Core i3 12100
8052
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3095
Core i3 12100 +14%
3532
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +42%
20571
Core i3 12100
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +52%
9579
Core i3 12100
6314
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-11700 i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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