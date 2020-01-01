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Intel Core i7 11700 против i5 10600

Intel Core i7 11700
Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 10600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1799 и 1213 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +48%
1799
Core i5 10600
1213
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +59%
9852
Core i5 10600
6180

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i7-11700 i5-10600
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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