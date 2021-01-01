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Intel Core i7 11700 против i5 11400

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i7 11700
Intel Core i5 11400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.35 терафлопс
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1526 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +21%
20992
Core i5 11400
17325
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +31%
9424
Core i5 11400
7205

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 17 марта 2021
Цена в момент релиза 323 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700 i5-11400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700 +31%
0.46 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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