Intel Core i7 11700 против i5 11400F
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1492 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11700 +10%
592
537
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700 +66%
5466
3285
Passmark CPU (одноядерный)
2342
Core i5 11400F +32%
3102
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +16%
21004
18140
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +9%
1664
1520
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +42%
9744
6882
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11700
|i5-11400F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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