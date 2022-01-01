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Intel Core i7 11700 против i5 12500H

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i7 11700
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или ноутбучный i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1442
Core i5 12500H +19%
1711
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
11165
Core i5 12500H +11%
12341
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3173
Core i5 12500H +13%
3591
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
20146
Core i5 12500H +9%
21950
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700
9665
Core i5 12500H +6%
10287
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-H
Номер модели i7-11700 i5-12500H
Сокет LGA-1200 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 64 40
ROPs 32 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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