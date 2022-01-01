Intel Core i7 11700 против i5 12500H
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или ноутбучный i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Core i5 12500H +19%
1711
Cinebench R23 (многоядерный)
11165
Core i5 12500H +11%
12341
Passmark CPU (одноядерный)
3173
Core i5 12500H +13%
3591
Passmark CPU (многоядерный)
20146
Core i5 12500H +9%
21950
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +3%
1678
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
9665
Core i5 12500H +6%
10287
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-11700
|i5-12500H
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|32
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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