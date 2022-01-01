Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700 vs Core i5 12600

Intel Core i7 11700 против i5 12600

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i7 11700
Intel Core i5 12600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1454
Core i5 12600 +29%
1869
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
9315
Core i5 12600 +45%
13523
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3127
Core i5 12600 +22%
3826
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
20854
Core i5 12600 +1%
21130
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-11700 i5-12600
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 11700
2. Intel Core i7 11700K или Intel Core i7 11700
3. Intel Core i7 12700K или Intel Core i7 11700
4. Intel Core i5 12400 или Intel Core i7 11700
5. Intel Core i7 11700F или Intel Core i7 11700
6. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 12600
7. Intel Core i5 12400 или Intel Core i5 12600
8. Intel Core i7 10700 или Intel Core i5 12600
9. Intel Core i5 12500 или Intel Core i5 12600

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600 или i7 11700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры