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Intel Core i7 11700 против i5 13600K

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 11700
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 11700
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1665 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1439
Core i5 13600K +38%
1992
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
10983
Core i5 13600K +112%
23287
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3126
Core i5 13600K +34%
4195
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
19861
Core i5 13600K +93%
38341
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700
1653
Core i5 13600K +21%
1999
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700
9613
Core i5 13600K +69%
16201
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raptor Lake
Номер модели i7-11700 i5-13600K
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) - 181 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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