Intel Core i7 11700 против i7 10700F
Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1248 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11700 +17%
592
504
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700 +12%
5466
4902
Passmark CPU (одноядерный)
2342
Core i7 10700F +27%
2978
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +23%
21004
17117
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +31%
1664
1272
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +25%
9744
7785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|298 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11700
|i7-10700F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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