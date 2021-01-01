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Intel Core i7 11700 против i7 10700T

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i7 10700T
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 10700T

Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700T на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700T and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1202 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
  • На 46% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700 +40%
5466
Core i7 10700T
3914
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
2342
Core i7 10700T +16%
2725
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +57%
21004
Core i7 10700T
13385
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +38%
1664
Core i7 10700T
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +54%
9744
Core i7 10700T
6326

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i7 10700T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i7-11700 i7-10700T
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i7 10700T
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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