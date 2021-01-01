Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700 vs Core i7 10875H

Intel Core i7 11700 против i7 10875H

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 10875H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или ноутбучный i7 10875H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1262 балла
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700 +15%
1412
Core i7 10875H
1227
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700 +12%
3098
Core i7 10875H
2764
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +35%
20992
Core i7 10875H
15548
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +34%
1663
Core i7 10875H
1243
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +31%
9424
Core i7 10875H
7169

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-11700 i7-10875H
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700 +21%
0.46 терафлопс
Core i7 10875H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11700 и i9 10900K
2. Intel Core i7 11700 и i9 10850K
3. Intel Core i7 11700 и AMD Ryzen 7 5800X
4. Intel Core i7 11700 и i7 10700
5. Intel Core i7 11700 и i9 11900K
6. Intel Core i7 10875H и i7 10750H
7. Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 7 4800H
8. Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 7 5800H
9. Intel Core i7 10875H и i7 11800H
10. Intel Core i7 10875H и i7 10870H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10875H или i7 11700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях