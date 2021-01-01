Intel Core i7 11700 против i7 10875H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или ноутбучный i7 10875H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1262 балла
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700 +15%
1412
1227
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700 +5%
9177
8779
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700 +12%
3098
2764
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700 +35%
20992
15548
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +34%
1663
1243
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +31%
9424
7169
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-11700
|i7-10875H
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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