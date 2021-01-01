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Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 3 3100
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1193 балла
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +38%
1550
Ryzen 3 3100
1127
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F +106%
11201
Ryzen 3 3100
5443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +39%
3413
Ryzen 3 3100
2461
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +84%
21573
Ryzen 3 3100
11734
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +39%
1666
Ryzen 3 3100
1200
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +83%
9154
Ryzen 3 3100
5005

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i7-11700F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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