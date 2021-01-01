Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
58
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1002 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +54%
1535
999
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F +57%
11012
7015
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +49%
3363
2255
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +63%
21381
13131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +67%
1651
987
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +62%
9031
5572
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-11700F
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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