Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700F vs Ryzen 5 2600

Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1002 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F +57%
11012
Ryzen 5 2600
7015
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +49%
3363
Ryzen 5 2600
2255
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +63%
21381
Ryzen 5 2600
13131
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +62%
9031
Ryzen 5 2600
5572

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i7-11700F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 7 3700X
2. Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 5 5600X
3. Intel Core i7 11700F против Intel Core i7 11700K
4. Intel Core i7 11700F против Intel Core i7 11700KF
5. Intel Core i7 11700F против Intel Core i7 10700KF
6. AMD Ryzen 5 2600 против AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 2600 против AMD Ryzen 5 3500U
8. AMD Ryzen 5 2600 против AMD Ryzen 5 3600X
9. AMD Ryzen 5 2600 против AMD Ryzen 3 3300X
10. AMD Ryzen 5 2600 против AMD Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7 11700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях