Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1489 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +3%
1535
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
11012
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +7%
3363
3144
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +9%
21381
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +12%
1651
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +21%
9031
7475
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|-
|259 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11700F
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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