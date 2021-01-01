Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700F vs Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i7-11700F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i7 11700F
2. Core i7 11700KF или Core i7 11700F
3. Core i7 10700KF или Core i7 11700F
4. Core i7 11700K или Core i7 11700F
5. Core i5 11400F или Core i7 11700F
6. Core i9 10900K или Ryzen 7 3700X
7. Core i7 10700K или Ryzen 7 3700X
8. Ryzen 9 3900X или Ryzen 7 3700X
9. Core i7 1165G7 или Ryzen 7 3700X
10. Ryzen 7 3800X или Ryzen 7 3700X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 11700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях