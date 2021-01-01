Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700F vs Ryzen 7 4700G

Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 7 4700G

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 7 4700G
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 7 4700G

Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700G and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1233 балла
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +16%
1535
Ryzen 7 4700G
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11012
Ryzen 7 4700G +14%
12602
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +23%
3363
Ryzen 7 4700G
2731
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +8%
21381
Ryzen 7 4700G
19801
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +34%
1651
Ryzen 7 4700G
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +15%
9031
Ryzen 7 4700G
7880

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 7 4700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i7-11700F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Ryzen 7 4700G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 7 4700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10700K или Core i7 11700F
2. Ryzen 7 5800X или Core i7 11700F
3. Core i7 11700 или Core i7 11700F
4. Core i7 10700F или Core i7 11700F
5. Core i7 10700T или Core i7 11700F
6. Ryzen 7 3700X или Ryzen 7 4700G
7. Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 4700G
8. Core i5 10400 или Ryzen 7 4700G
9. Core i7 9700K или Ryzen 7 4700G
10. Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 7 4700G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4700G или Intel Core i7 11700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях