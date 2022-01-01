Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.