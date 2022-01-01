Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 7 5700G
Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +3%
1553
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
11156
Ryzen 7 5700G +26%
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +2%
3364
3296
Passmark CPU (многоядерный)
21568
Ryzen 7 5700G +15%
24735
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +3%
1632
1580
Geekbench 5 (многоядерный)
8764
Ryzen 7 5700G +11%
9689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i7-11700F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Boost частота GPU
|-
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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