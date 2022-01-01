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Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11156
Ryzen 7 5700G +26%
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F
21568
Ryzen 7 5700G +15%
24735
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F
8764
Ryzen 7 5700G +11%
9689
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Cezanne
Номер модели i7-11700F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 2000 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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