Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700F vs Ryzen 9 3900X

Intel Core i7 11700F против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i7 11700F
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Intel Core i7 11700F
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1297 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +18%
1535
Ryzen 9 3900X
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11012
Ryzen 9 3900X +69%
18570
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +23%
3363
Ryzen 9 3900X
2724
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F
21381
Ryzen 9 3900X +54%
32834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +28%
1651
Ryzen 9 3900X
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F
9031
Ryzen 9 3900X +29%
11677

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 499 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i7-11700F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K против i7 11700F
2. AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i7 11700F
3. Intel Core i7 11700 против i7 11700F
4. Intel Core i7 10700F против i7 11700F
5. Intel Core i7 10700T против i7 11700F
6. AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 9 3900X
7. Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen 9 3900X
8. AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 9 3900X
9. AMD Ryzen 7 3800X против Ryzen 9 3900X
10. AMD Ryzen 9 3900XT против Ryzen 9 3900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 3900X или Intel Core i7 11700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях