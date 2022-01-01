Intel Core i7 11700F против Apple M1
Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
87
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
93
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Core i7 11700F пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +1%
1529
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F +43%
10969
7690
Passmark CPU (одноядерный)
3307
Apple M1 +13%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +45%
21315
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
1642
Apple M1 +6%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +8%
8807
8161
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|16 марта 2021
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-11700F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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