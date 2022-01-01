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Intel Core i7 11700F против Apple M1

Intel Core i7 11700F
VS
Apple M1
Intel Core i7 11700F
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i7 11700F пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +1%
1529
Apple M1
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F +43%
10969
Apple M1
7690
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F
3307
Apple M1 +13%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +45%
21315
Apple M1
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F
1642
Apple M1 +6%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +8%
8807
Apple M1
8161
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11700F -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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