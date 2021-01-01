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Intel Core i7 11700F против i5 11600

Intel Core i7 11700F
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i7 11700F
Intel Core i5 11600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11012
Core i5 11600 +1%
11072
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +18%
21381
Core i5 11600
18068
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +21%
9031
Core i5 11600
7444

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700F i5-11600
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 750
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Core i5 11600
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 11700F или AMD Ryzen 7 3700X
2. Intel Core i7 11700F или AMD Ryzen 5 5600X
3. Intel Core i7 11700F или i7 11700K
4. Intel Core i7 11700F или i7 11700KF
5. Intel Core i7 11700F или i7 10700KF
6. Intel Core i5 11600 или i7 10700K
7. Intel Core i5 11600 или AMD Ryzen 5 5600X
8. Intel Core i5 11600 или i5 10400
9. Intel Core i5 11600 или i9 11900K
10. Intel Core i5 11600 или i5 11400

Комментарии

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